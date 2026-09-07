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Криминал

Кража товаров на 250 тысяч рублей из пункта выдачи раскрыли полицейские в Унече

2026, 07 сентября 08:51
Кража товаров на 250 тысяч рублей из пункта выдачи раскрыли полицейские в Унече
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Кража товаров на 250 тысяч рублей из пункта выдачи раскрыли полицейские в Унече. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился представитель маркетплэйса. В пункте выдачи онлайн-заказов в городе Унече пропали товар. Ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен курьер. 41-летний уроженец Московской области ранее закон не нарушал. 

По версии правоохранителей, фигурант со своего аккаунта делал заказы. Когда товары поступали в пункт выдачи, он забрал их якобы для доставки. Мужчина подменял товары более дешёвыми. 

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение.

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