Дистанционные мошенники похитили свыше 12 миллионов у брянцев за неделю

2026, 09 сентября 10:28

Дистанционные мошенники похитили свыше 12 миллионов у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 12 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Потерпевшие лишились 12 843 000 рублей.

Четыре брянца остались без денег, желая приобрести товары или услуги через сайт частных объявлений. Они пополнили кошельки злоумышленников на 1 919 000 рублей.

Лжебанкиры под предлогом отмены подозрительных операций похитили у двоих жителей региона 434 тысяч рублей. Ещё одна потерпевшая поверила незнакомцам, предложившим «задекларировать денежные средства». Она лишилась 1 015 000 рублей.

Также в полицию обратилась 21-летняя жительница Советского района. Её по телефону сообщили о крупном выигрыше. Под предлогом выплаты мошенники опустошили её кошелек на 23 тысячи рублей.

А 44-летняя жительница города Сельцо и 24-летняя жительница Дятьковского района поверили злоумышленникам, которые представились якобы сотрудником Росфинмониторинга и налоговой службы. Они проинформировали женщин о якобы незаконных операций. Потерпевшие лишилсь 8 614 000 и 700 000 рублей.