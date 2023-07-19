Полицейские в Клинцах раскрыли квартирную кражу

Полицейские в Клинцах раскрыли кражу из квартиры 74-летней женщины. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 74-летняя жительница города Клинцы. Из квартиры пенсионерки пропал телевизор и шуруповерт. В это время она была в другом городе.

Сотрудники полиции не обнаружили следов взлома на входной двери. Оперативники выяснили, что к краже причастен 35-летний знакомый сына потерпевшей. Ранее подозреваемый уже был судим.

В день совершения преступления они вместе были в гостях в соседней квартире. Когда приятель уснул, подозреваемый вытащил у него из кармана ключи и проник в квартиру его матери. Телевизор и шуруповерт злоумышленник продал случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.