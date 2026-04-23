Криминал

Полицейские вернули пенсионеру из Брянска похищенный телефон

2026, 23 апреля 08:17
Полицейские вернули пенсионеру из Брянска похищенный телефон. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

61-летний житель областного центра обратился в отдел полиции с заявлением о краже телефона. Ущерб составил 7000 рублей. Гаджет он потерял по пути к дому, но найти его не смог. 

Полицейские установили, что телефон нашёл на тропинке и забрал себе 21-летний житель Брянска. Гаджет он решил продать. Для разблокировки смартфона и сброса до заводских настроек он обратился к специалисту. Тот помог правоохранителям выйти на след злоумышленника.

Полицейские вернули телефон законному владельцу. Возбуждено уголовное дело. Фигурант дожидается суда под подпиской о невыезде.

