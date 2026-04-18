2026, 18 апреля 10:42
23 беспилотника сбили военные ночью над Брянщиной
23 беспилотника сбили военные минувшей ночью над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

В ночь с 17 на 18 апреля Брянская область подверглась атакам ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 23 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

