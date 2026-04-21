Культура

Брянские вокалисты завоевали восемь наград конкурса «Звонкие голоса Орловщины»

2026, 21 апреля 11:43
Брянские вокалисты завоевали восемь наград конкурса «Звонкие голоса Орловщины»
Брянские вокалисты завоевали восемь наград конкурса «Звонкие голоса Орловщины». Об этом сообщили в социальных сетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

В Орле на прошлой неделе прошёл VIII межрегиональный конкурс вокального и инструментального творчества «Звонкие голоса Орловщины». Участие в творческом состязании приняли коллективы Детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Гран-при конкурса завоевал ансамбль «Земляничка». Лауреатами первой степени стали ансамбль «Стежки-дорожки», группы «Барыня» и «Гуси-лебеди», а также солисты Мария Левина и Алиса Буданова. Диплом лауреата второй степени завоевали 

Агния Афонина и Вероника Гужель Вероника.

Читайте также

Подозреваемого в поджоге дома по горячим следам задержали брянские полицейские
21 апреля 13:44
Подозреваемого в поджоге дома по горячим следам задержали брянские полицейские
Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по литературе
21 апреля 13:29
Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по литературе
Брянские полицейские задержали нетрезвого водителя в Новозыбковском районе
21 апреля 12:47
Брянские полицейские задержали нетрезвого водителя в Новозыбковском районе

