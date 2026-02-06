Полицейские за один день раскрыли кражу одежды из магазина в Брянске

Полицейские за один день раскрыли кражу одежды из магазина в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина одежды, расположенного в Советском районе Брянска. На камеры видеонаблюдения попал момент кражи товаров на более чем 26 тысяч рублей. Посетитель зашёл в примерочную с пятью вещами и вскоре покинул её с пустыми руками. Но футболок, толстовок и спортивных штанов работники внутри не обнаружили.

В тот же день полицейские задержали злоумышленника. Он вновь попытался вынести под курткой несколько неоплаченных вещей. Ранее неоднократно судимый 32-летний житель Брянска вернул похищенные товары.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».