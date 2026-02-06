Мост в Почепе отремонтировали по нацпроекту в минувшем году

2026, 06 февраля 10:58

Мост через реку Судость в городе Почепе отремонтировали по нацпроекту в минувшем году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в городе Почеп обновили важный объект. Мост через реку Судость был построен более 60 лет назад и находился в аварийном состоянии. Подрядчик на первом этапе построил временную переправу, что сохранить транспортную доступность через водоём. Затем специалисты капитально отремонтировали старое сооружение: укрепили конструкции, уложили асфальт на проезжую часть и тротуары, установили ограждения и новое освещение.

Движение по обновленному мосту открыли весной прошлого года. Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».