Общество

По программе «Брянские герои» пройдут обучение 11 человек

2026, 03 февраля 14:35
По программе «Брянские герои» пройдут обучение 11 человек
По программе «Брянские герои» пройдут обучение 11 человек. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.  

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с замдиректора института изучения детства, семьи и воспитания Минпросвещения России Александрой Родионовой, замдиректора Центра специальных программ и проектов Высшей школы государственного управления Президентской Академии Сергеем Козловым и академическим директором программы «Государственное и муниципальное управление» Надеждой Кононенко. Они обсудили реализацию в Брянской области программы «Брянские герои».  

«Главная цель нашей программы, как и во всей стране,  — подготовить высококвалифицированные кадры, компетентных и грамотных руководителей, которые будут работать в органах государственной и муниципальной власти, управлять предприятиями, то есть трудиться на благо нашей страны и нашего народа», – уточнил Александр Богомаз.    

В регионе победу в отборочных турах проекта одержали 11 кандидатов. Они будут обучаться в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

