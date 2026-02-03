По программе «Брянские герои» пройдут обучение 11 человек

2026, 03 февраля 14:35

По программе «Брянские герои» пройдут обучение 11 человек. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с замдиректора института изучения детства, семьи и воспитания Минпросвещения России Александрой Родионовой, замдиректора Центра специальных программ и проектов Высшей школы государственного управления Президентской Академии Сергеем Козловым и академическим директором программы «Государственное и муниципальное управление» Надеждой Кононенко. Они обсудили реализацию в Брянской области программы «Брянские герои».

«Главная цель нашей программы, как и во всей стране, — подготовить высококвалифицированные кадры, компетентных и грамотных руководителей, которые будут работать в органах государственной и муниципальной власти, управлять предприятиями, то есть трудиться на благо нашей страны и нашего народа», – уточнил Александр Богомаз.

В регионе победу в отборочных турах проекта одержали 11 кандидатов. Они будут обучаться в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.