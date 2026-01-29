Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Полицейские за пару часов задержали подозреваемую в краже денег из кошелька в Брянске

2026, 29 января 15:42
Полицейские за пару часов задержали подозреваемую в краже денег из кошелька в Брянске
Источник фото

Полицейские за пару часов задержали подозреваемую в краже денег из кошелька в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

44-летняя жительница Советского района Брянска обратилась в отдел полиции с заявлением о краже. Из кошелька, лежавшего в прихожей в её квартире, пропало около 11 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что заявительница забыла запереть входную дверь после визита курьера.

Оперативники уголовного розыска задержали предполагаемую злоумышленницу за пару часов неподалёку от места жительства потерпевшей. Её установили по записи с камеры видеонаблюдения на домофоне.  28-летняя жительница Брянска ранее уже была судима за кражу. Похищенные деньгиу женщины изъяли. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки:

Читайте также

Дело о мошенничестве при капремонте многоэтажки в Фокино рассмотрит суд
29 января 16:55
Дело о мошенничестве при капремонте многоэтажки в Фокино рассмотрит суд
Кражу кофе на 8000 рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
29 января 16:51
Кражу кофе на 8000 рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
Юный брянский вокалист выиграл международный фестиваль
29 января 16:37
Юный брянский вокалист выиграл международный фестиваль

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14019) брянск (6768) ДТП (2665) ГИБДД (2190) прокуратура (2017) уголовное дело (1966) Александр Богомаз (1797) суд (1783) авария (1627) мчс (1476) коронавирус (1272) умвд (1021)