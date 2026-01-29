Полицейские за пару часов задержали подозреваемую в краже денег из кошелька в Брянске

2026, 29 января 15:42

Полицейские за пару часов задержали подозреваемую в краже денег из кошелька в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

44-летняя жительница Советского района Брянска обратилась в отдел полиции с заявлением о краже. Из кошелька, лежавшего в прихожей в её квартире, пропало около 11 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что заявительница забыла запереть входную дверь после визита курьера.

Оперативники уголовного розыска задержали предполагаемую злоумышленницу за пару часов неподалёку от места жительства потерпевшей. Её установили по записи с камеры видеонаблюдения на домофоне. 28-летняя жительница Брянска ранее уже была судима за кражу. Похищенные деньгиу женщины изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».