Полицейские задержали подозреваемого в ограблении соседки брянца

Брянские полицейские задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении соседки. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 50-летняя жительница Дятьковского района. На женщину неожиданно напал сосед. Мужчина сорвал золотую цепочку с шеи потерпевшей и сбежал.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. 60-летний мужчина не раз уже был судим. Цепочку у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».