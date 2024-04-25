Полицейские задержали подозреваемого в торговле наркотиками через интернет брянца

Полицейские задержали жителя областного центра, подозреваемого в торговле наркотиками через интернет-магазин. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков брянской полиции получили информацию о том, что 36-летний житель областного центра создал интернет-магазин и торговал там запрещёнными веществами. Подозреваемого оперативники вместе с инспекторами ДПС задержали на трассе подъезде к Брянску.

В машине и дома у фигуранта полицейские обнаружили пакеты и банки с марихуаной массой свыше 1,6 килограмма. А в телефоне и ноутбуке злоумышленника правоохранители обнаружили аккаунт, через который он управлял онлайн-накромаркетом.

По версии стражей порядка, наркотик подозреваемый планировал разложить по тайникам в Брянской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. А интернет-магазин по продаже запрещённых веществ правоохранители ликвидировали.