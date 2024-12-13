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Полицейские задержали выстрелившего в дверь из ружья брянца

2024, 13 декабря 15:57 Происшествия
Полицейские задержали выстрелившего в дверь из ружья брянца
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Полицейские задержали брянца, выстрелившего в дверь из ружья. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию поступила информация о выстрелах в жилом многоэтажном доме в Бежицком районе Брянска. На место происшествия оперативно приехали полицейские. Они обнаружили квартиру, входная дверь которой была повреждена, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья.

Хозяйка жилья, рассказала стражам порядка, что её супруг, раздражённый шумом в соседской квартире, взял ружье и собирался пойти к жильцам «разбираться». Женщина стала отбирать у него оружие. В результате борьбы ружье случайно выстрелило. Мужчина бросил его и покинул квартиру.

Полицейские задержали стрелка дома у приятеля. 41-летний брянец уже был судим. Полицейские изъяли в его жилье два зарегистрированных охотничьих ружья и боеприпасы.

По факту инцидента полиция проводит проверку. 

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