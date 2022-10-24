Полиция Брянщины задержала мигранта, находящегося в розыске

Нелегального мигранта, находящегося в федеральном розыске, задержали полицейские на Брянщине во время операции «Нелегал».

Как сообщает УМВД по Брянской области, двум нарушителям миграционного законодательства, выявленным в ходе проверок, был запрещен въезд в РФ, а восемь человек будут выдворены из страны.

Возбуждены также два уголовных дела о фиктивном миграционном учете иностранцев и одно — по факту кражи.

Всего за неделю полицейские провели более 1170 проверок и выявили 117 правонарушений в сфере миграции.