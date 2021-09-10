Полиция разогнала байкеров у санатория «Деснянские зори» в Брянске

На мотоциклистов пожаловались местные жители.

В ГИБДД Брянска отреагировали на жалобу горожан на водителей мотоциклов, нарушающих Правила дорожного движения у санатория «Деснянские зори» по переулку Житомирскому в Бежицком районе.

Полицейские возбудили дело об административном нарушении и проведении административного расследования. У санатория прошли рейды, на нарушителей составили протоколы. Территория, прилегающая к санаторию «Деснянские зори» взята на контроль, сообщает городской ОГИБДД.