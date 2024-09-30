Полиция задержала запустившего фейерверк во дворе многоэтажки жителя Брянска

Полиция задержала жителя Брянска, запустившего фейерверк во дворе многоэтажки и напугавшего жителей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Вечером 12 сентября в соцсетях появились фото и видео, снятые на жителями домов на улице Войстроченко. Подписчиков возмутил запуск во дворе многоквартирного дома фейерверка.

В течение суток оперативники уголовного розыска установили любителя пиротехники. 38-летний житель Володарского района Брянска ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Мужчина рассказал, что запустил 25-залповый салют, чтобы порадовать свою девушку в день рождения. Об установленном в регионе «жёлтом» уровне террористической опасности и запрете использования пиротехнических изделий он якобы не знал.

Материал проверки полицейские направят в Брянскую городскую администрацию для привлечения мужчины к ответственности.