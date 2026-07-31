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Криминал

Полицейские задержали подозреваемого в повреждении телефона в Погарском районе

2026, 31 июля 11:11
Полицейские задержали подозреваемого в повреждении телефона в Погарском районе
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Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в повреждении телефона в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию с заявлением о повреждении мобильного телефона обратилась жительница Погарского района. Ущерб превысил 46 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в селе Дареевск. К компании молодых людей подошёл ранее неоднократно судимый 30-летний житель. Он потребовал они выключили музыку, которую слушали через мобильный телефон. Не получив реакции, мужчина схватил гаджет и швырнул на землю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ущерб фигурант обязался возместить.

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