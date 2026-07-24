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«Не проситель, а партнёр»: как в Брянске меняется формат корпоративной благотворительности

2026, 24 июля 18:37
«Не проситель, а партнёр»: как в Брянске меняется формат корпоративной благотворительности
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Компании региона всё внимательнее относятся к тому, куда уходят их благотворительные бюджеты. Журналисты сайта «КП-Брянск» разобрались, почему бизнесу выгодно работать с Красным Крестом напрямую.

За организацией — десятилетия адресной помощи: здесь знают подопечных поимённо и понимают, что нужно каждому. Для компаний это гарантия: ресурсы дойдут до тех, кому они действительно необходимы, — без потерь и размытых отчётов.

Член брянского президиума РКК Дмитрий Корнилов отмечает, что ключ к устойчивому сотрудничеству — открытость:

— Мы гарантируем партнёрам полную прозрачность: видно, на что направлены средства, кто получил помощь и каков итог. Именно такой формат позволяет выстраивать устойчивые отношения, а не ограничиваться символическими жестами.

Красный Крест открыт к сотрудничеству с брянскими компаниями — приоритет отдаётся долгосрочным программам с измеримым результатом.

 

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