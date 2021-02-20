После ДТП в Выгоничах спасатели вызволяли пострадавшего из машины

Авария произошла ночью 20 февраля.

В начале первого ночи 20 февраля произошло ДТП в Выгоничах.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, на улице Калинина в Выгоничах столкнулись два легковых автомобиля. На место оперативно прибыли полицейские спасатели и медики.

По данным МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие. Одного из них сотрудники пожарно-спасательного подразделения деблокировали из поврежденной машины.

Информации от ГИБДД пока не поступало.