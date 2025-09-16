Поверившая лжеэксперту по инвестициям жительница Брянска лишилась сбережений

Поверившая лжеэксперту по инвестициям жительница Брянска лишилась более трёхсот тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратилась жительница Советского района Брянска. По телефону она пообщалась с якобы экспертом по быстрому заработку. По его совету она решили инвестировать свои сбережения. На указанные незнакомцем счета женщина перевела 305 тысяч рублей. После получения денег лжеэксперт пропал. По факту мошенничества полицейские проводят проверку.

Напомним, за неделю брянцы лишились 8 765 000 рублей после общения с мошенниками.