Похитившего кроссовки подростка задержали полицейские в Новозыбкове
17-летнего подростка, похитившего кроссовки из пункта выдачи, задержали полицейские в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился менеджер пункта выдачи заказов в Новозыбкове. Неизвестный забрал кроссовки стоимостью 4500 рублей.
Участковые уполномоченные полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого. 17-летний житель Почепского района уже был судим за нанесение побоев.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
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