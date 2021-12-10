Пожарную безопасность нарушили в брянском следственном изоляторе

В корпусах учреждения нет эвакуационных выходов.

В Советском районном суде Брянска рассмотрели иск от прокуратуры области к Следственному изолятору № 1. Прокурор Брянской области Александр Войтович потребовал устранить нарушения пожарной безопасности в учреждении.

Прокуратура установила, что в режимных корпусах и медико-санитарной части изолятора отсутствуют эвакуационные выходы. Кроме того, нет системы, дублирующей сигналы о пожаре на пульт охраны.

Суд исковые требования удовлетворил. Устранить нарушения руководство учреждения обязано до 1 октября следующего года. В законную силу решение суда не вступило.