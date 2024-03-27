Пожилая женщина погибла на пожаре в Брянске

Пожилая женщина погибла на пожаре в жилом доме в Радица-Крыловке. Об этом сообщили в региональном МЧС,

Ночью 27 марта в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Радица-Крыловка Брянска. В переулке Горького загорелся жилой дом. С огнём боролись спасатели на трёх автоцистернах.

Небольшое деревянное здание полностью выгорело. В доме погибла 68-летняя хозяйка. Причину происшествия выясняют специалисты.