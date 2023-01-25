Пожилая жительница Карачевского района поверила мошенникам

64-летняя жительница Карачевского района лишилась крупной суммы денег, поверил телефонным обманщикам. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 64-летняя жительница Карачевского района. С незнакомого номера ей позвонил мужчина. Он сообщил, что родственник пенсионерки совершил преступления и находился в полиции. Незнакомец предложил «урегулировать» ситуацию за деньги.

На указанный злоумышленников счет пожилая женщина перевела 121 тысяч рублей. Лишь через некоторое время заявительница связалась с родными и узнала, что её обманули.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.