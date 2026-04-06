Суд обязал дроппера из Тульской области вернуть похищенные мошенниками у брянской пенсионерки деньги

2026, 06 апреля 11:32

Суд обязал владельца счёта из Тульской области вернуть похищенные мошенниками у брянской пенсионерки деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ноябре 2023 года жертвой мошенников стала пожилая жительница Бежицкого района города Брянска. Под предлогом заработка на инвестициях пенсионерка перевела на счёт злоумышленников 150 тысяч рублей.

По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело. Правоохранители установили личность владельца счёта, получившего деньги. Им оказался 21-летний житель Тульской области.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала в пользу пенсионерки с молодого дроппера сумму неосновательного обогащения.