ДТП

Женщина пострадали при столкновении двух машин на трассе в Клетнянском районе

2026, 31 марта 11:28
Женщина пострадали при столкновении двух машин на трассе в Клетнянском районе
Женщина пострадали при столкновении двух машин на трассе в Клетнянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Накануне на 16-м км автодороги Клетня – Строительная Слобода в Клетнянском районе произошла авария. 57–летний мужчина за рулём автомобиля Lada Xray не уступил дорогу «ВАЗ 21140». 76-летний водитель ехал по главной дороге.

При столкновении травмы получила 71-летняя пассажирка «ВАЗа». После осмотра медиками женщину отпустили домой с назначением лечения.

На водителя Lada Xray инспекторы составили административный материал.

