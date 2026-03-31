Женщина пострадали при столкновении двух машин на трассе в Клетнянском районе

2026, 31 марта 11:28

Женщина пострадали при столкновении двух машин на трассе в Клетнянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне на 16-м км автодороги Клетня – Строительная Слобода в Клетнянском районе произошла авария. 57–летний мужчина за рулём автомобиля Lada Xray не уступил дорогу «ВАЗ 21140». 76-летний водитель ехал по главной дороге.

При столкновении травмы получила 71-летняя пассажирка «ВАЗа». После осмотра медиками женщину отпустили домой с назначением лечения.

На водителя Lada Xray инспекторы составили административный материал.