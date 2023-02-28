Пожилой мужчина погиб в огне в Клетне

Пожилой мужчина погиб на пожаре в жилом доме в посёлке Клетня. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство о пожаре в посёлке Клетня сообщили вечером 27 февраля. В переулке Гагарина загорелся жилой дом.

Пожарные боролись с огнем около часа. Пожилого хозяина дома им спасти не удалось. Причины возгорания выяснят эксперты.