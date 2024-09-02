Пожилой водитель мопеда сломал ногу в Брянске

На улице Сталелитейная в городе Брянске произошла авария. 59-летний водитель не справился с управлением мопеда G-Moto CrossX PRO. Транспорт упал. Мужчина с травмой живота и переломом ноги попал в больницу.

Инспекторы составили на водителя административный материал за незарегистрированный транспорт. По факту аварии правоохранители проводят проверку.