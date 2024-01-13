Пожилой водитель попал в больницу после ДТП в Клетне
Пожилой водитель попал в больницу с травмой живота после ДТП в Клетне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Кирова в посёлке Клетня произошла авария. 68-летний водитель за рулём «ВАЗ 211440» при повороте налево» не пропустил встречный автомобил «Лада Гранта».
В больницу с травмом живота попал автомобилист из «ВАЗ». Полиция проводит проверку.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 14,2% в 2023 году
В 2023 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 3 млн тонн, что на 14,2% выше чем за аналогичный период прошлого года. За 2023 год положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+18,7% к 2022 году); строительных грузов – 329 тыс. тонн (+28,4%); лесных грузов