Пожилой водитель попал в больницу после ДТП в Клетне

Пожилой водитель попал в больницу с травмой живота после ДТП в Клетне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Кирова в посёлке Клетня произошла авария. 68-летний водитель за рулём «ВАЗ 211440» при повороте налево» не пропустил встречный автомобил «Лада Гранта».

В больницу с травмом живота попал автомобилист из «ВАЗ». Полиция проводит проверку.