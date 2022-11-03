Пожилой водитель сбил двух женщин на переходе в Брасовском районе

72-летний водитель сбил на переходе двух женщин в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Ленина. 72-летний водитель за рулём Volkswagen Polo сбил 50-летнюю женщину и 17-летнюю девушку. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами лица. Несовершеннолетняя девушка получила перелом большеберцовой кости со смещением. Её также отвезли в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.