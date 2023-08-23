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Пожилой водитель сломал пальцы в аварии в Брянском районе

2023, 23 августа 10:45 Происшествия
Пожилой водитель сломал пальцы в аварии в Брянском районе
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Пожилой водитель сломал пальцы в аварии на «встречке»  в Брянском районе. О происшествии сообщили в  региональном ГИБДД.

На 30 км автодороги «Обход г. Брянска» в Брянском районе произошло ДТП. 73-летний водитель на Renault Duster выехал на встречную полосу и задел Volkswagen Caddy. Иномаркой управляла 42-летняя женщина. 

Пожилой водитель сломал три пальца на руке. Его госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. 

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