Пожилой водитель сломал пальцы в аварии в Брянском районе

Пожилой водитель сломал пальцы в аварии на «встречке» в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 30 км автодороги «Обход г. Брянска» в Брянском районе произошло ДТП. 73-летний водитель на Renault Duster выехал на встречную полосу и задел Volkswagen Caddy. Иномаркой управляла 42-летняя женщина.

Пожилой водитель сломал три пальца на руке. Его госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.