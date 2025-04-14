Предприниматель из Жуковки получил судимость за торговлю контрафактным табаком

Предприниматель из Жуковки получил судимость и штраф за торговлю контрафактным табаком. Об этом сообщили в региональной прокуратуры.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о продаже немаркированных табачных изделий. На скамье подсудимых оказался 50-летний индивидуальный предприниматель из Жуковки.

В декабря 2023 года в своём магазине мужчина стал торговать контрафактными сигаретами. Но менее чем через месяц незаконную деятельность пресекли полицейские. Правоохранители из незаконного оборота изъяли более 1800 пачек сигарет.

Судом оштрафовал виновного на 150 тысяч рублей. После уплаты штрафа в течение года он будет состоять на учете как лицо, имеющее судимость. Приговор не вступил в законную силу.