При пожаре на 3-го Июля в Брянске спасли человека

В Советском районе ночью горела квартира.

Крупный пожар произошел в ночь на 14 марта в Советском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в 1.11 поступил сигнал о возгорании по улице 3-го Июля. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит квартира в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар потушили в 1.50.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадал один человек – личный состав пожарно-спасательного подразделения вывел его из квартиры выведен на свежий воздух.

Причина возгорания устанавливается.