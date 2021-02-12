При пожаре в центре Брянска эвакуировали 20 человек

В результате ЧП никто не пострадал.

Крупный пожар произошел днем 12 февраля в Советском районе Брянска.

В четвертом часу в МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Урицкого. На месте пожарные обнаружили, что горит мусор в мусоропроводе. 20 жильцов первого этажа были эвакуированы.

В настоящее время пожар потушен. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.