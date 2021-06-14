При пожаре в Чайковичах пострадал один человек

Пожар тушили почти час.

Крупный пожар произошел вечером 13 июня в Бежицком районе Брянска.

Около 22.00 загорелся частный жилой дом № 26 по улице строителей в Чайковичах. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что дом горит по всей площади.

В 23.31 пожар локализовали. В 22.49 пожарные ликвидировали открытое горение.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате пожара один человек получил травмы.