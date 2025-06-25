Присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве матери брянца

По версии следствия, 14 марта 2021 года пьяный фигурант задушил свою мать. Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения. Мужчину заключили под стражу. Окончательный вердикт вынесет суд.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт обвиняемому в убийстве матери брянцу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Вести с полей… форума: Краткие итоги ПМЭФ для региона В Северной столице завершился Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в стране. Участие в форуме приняла и смоленская делегация во главе с губернатором Василием Анохиным. Работу команды региона по улучшению условий ведения бизнеса отметил глава государства на пленарном заседании ПМЭФ. Владимир Путин назвал Смоленскую область в числе регионов с самой высокой динамикой роста в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических

Пусть будет «Свет»! Ведущий производитель промышленного светотехнического оборудования, работающий в Гагарине, выходит на новый этап модернизации. Губернатор Василий Анохин провёл переговоры по дальнейшему сотрудничеству с исполнительным директором дивизиона «Свет» Группы компаний VARTON Сергеем Мордавченковым. В рамках нового инвестпроекта завод планирует наладить выпуск уличных и архитектурных светильников, прожекторов, осветительного оборудования для ЖКХ, торговых и общественных пространств. Реализация проекта направлена на импортозамещение. Мощности завода

Авангардный гидроцикл На форуме Смоленская область представила свой стенд с интересной продукцией от предприятий региона. В числе уникальных смоленских разработок – первый отечественный гидроцикл от завода «Авангард». Машина разработана и изготовлена нашими специалистами, полностью импортонезависима и состоит из инновационного стеклопластика. Вопросы организации её серийного производства в настоящее время прорабатывают с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». В приобретении гидроциклов

Выстроить логистику Василий Анохин в ходе деловой встречи с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Ким обсудил вопросы реализации проекта по строительству в Смоленске крупного логистического центра компании. Напомним, что год назад на ПМЭФ Смоленская область подписала соглашение о сотрудничестве для возведения этого объекта. Сейчас инвестор уже вышел на строительную площадку. «Решаем инфраструктурные вопросы. В Заднепровском районе будет