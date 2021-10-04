Продолжаются поиски пропавшей в брянском лесу 92-летней пенсионерки

Ольга Преображенская пропала 23 сентября.

В Брянской области продолжаются поиски 92-летней Ольги Преображенской.23 сентября пожилая женщина ушла в лес у деревни Ширковка Клетнянского района и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы Ольги Преображенской: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза. Была бута в синие сапоги, с собой имела синее ведро.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.