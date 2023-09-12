Прокуратура проверяет информацию о травмировании девочки на тренажерах в Брянске

Прокуратура проверяет информацию о травмировании 11-летней девочки на уличных тренажерах в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В местный соцсетях появилась информация о том, что на территории стадиона Брянских партизан в областном центре на уличных тренажерах травмы получил ребенок. 11-летняя девочка повредила палец.

«В областной больнице поставили диагноз — открытый перелом среднего пальца правой руки с частичной ампутацией фаланги», — написали в группе «ДТП ЧП Брянск» со ссылкой на мать пострадавшей школьницы.

Прокуратура Володарского района Брянска организовала проведение проверки по сообщению. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере безопасности спортивного оборудования.