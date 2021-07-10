Пропавшего в Брянске Александра Прохорова нашли живым

На поиски ушел день.

В Брянске завершились поиски 38-летнего Александра Прохорова. 9 июля мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, ушел из дома в Советском районе в неизвестном направлении. Уже вечером стало известно о том, что его удалось найти живым.

Это не первый случай, когда Александр Прохоров уходит из дома, сообщают в соцсетях знакомые семьи. На руке у него вытатуирован номер телефона родственников – для того чтобы в экстренном случае очевидцы смогли с ними связаться.

В отряде «Лиза Алерт» поблагодарили горожан за распространение информации.