Пропавшего в Брянске Андрея Голоколенова нашли живым

Утром 17 марта поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировки. Уже вечером стало известно о том, что Андрея Голоколенова нашли. «Найден. Жив», – сообщили в отряде.

Напомним, молодой человек, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 15 марта. Его искали полицейские и добровольцы.

В Смоленском регионе МЖД ведутся работы по пропуску весеннего паводка В целях обеспечения безопасности движения поездов, целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в Смоленском регионе Московской железной дороге проводятся мероприятия по пропуску весенних паводковых вод. – Прошедшая зима была достаточно снежной, поэтому противопаводковые мероприятия на МЖД были развернуты заблаговременно. Очень важная задача – не допустить подтоплений и размыва железнодорожного полотна. Сейчас проводятся мероприятия, чтобы защитить объекты

В прежнем режиме Смоленские медучреждения постепенно возвращаются к традиционному профилю работы. Это становится возможным благодаря улучшению эпидситуации в регионе. «Исходя из актуальных статистических данных и снижения числа заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией, приняли решение с 1 апреля вернуть к режиму оказания плановой медицинской помощи Больницу медицинской реабилитации на улице Шевченко», – проанонсировал грядущие изменения губернатор Алексей Островский на

Земли – в оборот В Смоленской области в этом году планируют ввести в сельхозоборот 16,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель. О таких планах рассказал губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. По словам главы региона, в этом году объём господдержки на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий (по вовлечению земель в сельхозоборот) превысит 140 миллионов рублей. И сельхозпроизводители

Банный день В Смоленской области в прошлом году стартовал региональный проект по строительству и реконструкции общественных бань в райцентрах. О ходе работ губернатор Алексей Островский рассказал на своей страничке в соцсетях. Напомним, что ранее глава региона инициировал разработку данного проекта, идя навстречу пожеланиям смолян. «Постоянно бывая в муниципалитетах, я часто слышу просьбы о необходимости строительства общественной бани

Возраст прививке не помеха Половина вакцинированных смолян – старше 60 лет. В Смоленской области набирает темпы вакцинация против COVID-19. Ход прививочной кампании обсудили на очередном заседании в администрации области, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Алексея Островского. Ещё раз о масочном режиме Напомним, первые дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) поступили в регион в сентябре 2020 года. В