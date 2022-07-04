Объявлено вознаграждение за информацию о смертельном ДТП под Стародубом (ВИДЕО)

В результате аварии погиб 22-летний пешеход.

МО МВД России «Стародубский» объявило вознаграждение за помощь в поиске виновника смертельного ДТП.

Авария произошла 3 июля около 23.55 на 5-м километре дороги Стародуб – Новые Ивайтенки в Стародубском районе.

Неизвестный водитель легковой машины, по словам очевидцев, двигаясь от Десятухи к Стародубу, сбил 22-летнего пешехода, который шел по проезжей части, и скрылся. Молодой человек погиб на месте до приезда бригады скорой помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о виновнике ДТП и его местонахождении, просят звонить по телефону 8 (48348) 2-22-81 или обратиться к ближайшему наряду ДПС. Анонимность гарантируется.