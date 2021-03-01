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Пропавшую под Брянском Ирину Мачехину нашли погибшей

2021, 01 марта 12:30 Происшествия
Пропавшую под Брянском Ирину Мачехину нашли погибшей
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Женщину искали с 4 февраля.

В Брянской области завершились поиски 51-летней Ирины Мачехиной. Напомним, женщина пропала 4 февраля в селе Хотылево Брянского района. Ее искали полицейские и добровольцы.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что Ирину Мачехину нашли погибшей. «Найдена, погибла. Искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Поиски 29-летней Елены Кривоносовой, пропавшей в Клинцах, продолжаются.

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