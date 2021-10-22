Пропавшую в брянском лесу 92-летнюю пенсионерку ищут уже месяц

Поиски продлятся до наступления зимы.

В Брянской области продолжаются поиски 92-летней Ольги Преображенской. 23 сентября пожилая женщина ушла в лес у деревни Ширковка Клетнянского района. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что пока поиски результата не дали. «Искать нам теперь до снега, мы уже не знаем, где искать…» – рассказали в отряде.

Также, напомним, продолжаются поиски 74-летнего Василия Кучи, пропавшего 13 октября в Красной Горе.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.