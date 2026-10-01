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Криминал

Проткнувшую сожителя шампуром жительницу Брянска ждёт суд

2026, 01 октября 18:32
Проткнувшую сожителя шампуром жительницу Брянска ждёт суд
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Жительница Брянска, от ревности проткнувшая сожителя шампуром, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушает 39-летняя жительница областного центра. 

По версии правоохранителей, в ночь с 3 на 4 марта фигурантка у себя дома на почве ревности поссорилась с сожителем. Женщина ударила своего обидчика  шампуром в живот. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.

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