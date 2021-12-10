Провода и розетки похитил житель посёлка Селище из частного дома

Электрооборудование мужчина сделал в металлолом.

В полицию обратилась 36-летняя жительница посёлка Селище Трубчевского района. Женщина сообщила, что из её строящегося дома пропали электропровода и розетки.

Полиция личность подозреваемого в краже быстро установила. Им оказался судимый 32-летний житель того же села. Мужчину задержали. Он рассказал, что пробрался в пустой дом через окно. Похищенное подозреваемый отнёс в пункт приёма цветного металла. А деньги он потратил на продукты.

Возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.