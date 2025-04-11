Психотропные вещества обнаружили брянские таможенники в посылках из Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной почтовой таможни.

В международных отправлениях из Германии сотрудники Брянского почтового таможенного поста обнаружили три посылки с лекарствами. Они следовали в Самару.

«Внутри, среди прочих лекарственных средств, находились несколько упаковок препарата «Lendormin». Посылки были переданы для дальнейших оперативных действий в Брянскую таможню», – уточнила начальник Брянского почтового таможенного поста Дарья Тучкова.

Экспертиза подтвердила, что препарат содержит психотропное вещество бротизолам, массой 53,69 грамма. Он отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещён.

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды психотропных веществ в крупном размере.

Фото: Центральной почтовой таможни.