Пьяная девушка устроила ДТП под Брянском

Пострадала сама автомобилистка и водитель встречной машины.

Девушка с признаками алкогольного опьянения спровоцировала аварию на 13-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия» в Брянском районе.

27 августа около 23.30 29-летняя водитель Kia Spectra, двигаясь от Брянска в сторону Новозыбкова, выехала на встречную полосу и протаранила Renault Megane под управлением 24-летнего водителя.

Автомобилистку госпитализировали с тяжелыми травмами: ушибом правого легкого, переломом ребер, переломом поперечных отростков позвонков и правосторонним пневмотораксом. У водителя Renault Megane ушиб обеих голеностопных суставов и ушиб правого коленного сустава.