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Пьяная ссора двух жителей Жуковского района закончилась поджогом машины

2021, 16 ноября 17:00 Происшествия
Пьяная ссора двух жителей Жуковского района закончилась поджогом машины
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Поджигателя задержали спустя несколько часов.

В Жуковском районе ссора двух собутыльников закончилась поджогом машины одного из них.

Как сообщает региональное УМВД, в дежурную часть отдела полиции поступила информация о поджоге автомобиля в селе Крыжино. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что незадолго до пожара владелец машины выпивал со знакомым и поссорился с ним. Гость вышел на улицу, снял свитер, поджег его и бросил в салон незапертого автомобиля, после чего скрылся.

Поджигателя задержали через несколько часов – им оказался ранее судимый 51-летний житель деревни Нешковичи. Ему грозит до двух лет заключения.

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