Пьяного водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске

2026, 01 апреля 12:14

Пьяного водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Днём 27 марта в Бежицком районе Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль Ford Focus. У водителя были характерные признаки алкогольного опьянения. 32-летний мужчина признался инспекторам, что сел за руль после употребления алкоголя. От проведения освидетельствования мужчина отказался.

На нарушителя стражи порядка составили административный материал. Ему грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортными средствами. Решение примет суд.