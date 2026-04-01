Происшествия

2026, 01 апреля 12:14
Пьяного водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске
Пьяного водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

Днём 27 марта в Бежицком районе Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль Ford Focus. У водителя были характерные признаки алкогольного опьянения. 32-летний мужчина признался инспекторам, что сел за руль после употребления алкоголя. От проведения освидетельствования мужчина отказался.

На нарушителя стражи порядка составили административный материал. Ему грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортными средствами. Решение примет суд.

