Пьяного водителя задержали инспекторы в Дятьково

Пьяного 47-летнего водителя задержали инспекторы в Дятьково. Об этом сообщили в регионами Госавтоинспекции.

На улице Ленина в городе Дятьково инспекторы ДПС остановили автомобиль Peugeot 308. У водителя стражи порядка выявили явные признаки опьянения.

47-летнего мужчину полицейские привезли на освидетельствование в медицинском учреждении. Анализ подтвердил наличие спиртосодержащих веществ в организме.

Правонарушитель стражам порядка рассказал, ему нужно было доехать до дома, чтобы жена не подумала, что он ей изменяет. Он даже заявил, что это не первая его поездка «под шофе».

На водителя инспекторы составили административный протокол. Ему грозит штраф и лишение прав.